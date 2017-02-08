Кабмин увеличил количество студентов, имеющих право получать соцстепендию

MIGnews.com.ua

Кабинет Министров принял решение на 20% увеличить размер социальной стипендии студентам (курсантам), которые постоянно проживают или учатся в населенном пункте со статусом горный. Об этом передает пресс-служба Минсоцполитики, ссылаясь на решение правительства.

Также социальные стипендии теперь будут получать дети-инвалиды и лица с инвалидностью 1-3 группы; студенты из семей, получающие помощь в соответствии с законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям"; лица, которым назначены соцстипендии Верховной Рады для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей согласно постановлению Рады.

Еще одним нововведением правительства стало продление еще на 1 месяц переходный период возможности обращения за назначение студентам социальной стипендии с 1 января (если они обратятся по месту учеты в апреле 2017 влючительно).

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Минсоцполитики разрешили оплачивать коммуналку сэкономленной субсидией.