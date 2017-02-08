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В России оппозиционеру Навальному дали пять лет за финансовые махинации
08.02.2017 18:15

В России оппозиционеру Навальному дали пять лет за финансовые махинации

В России Ленинский суд признал оппозиционера и антикоррупционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова в растрате 16 миллионов рублей ФГУП "Кировлес". Об этом передает "Дождь".

Судья  Алексей Втюрин присудил Навальному пять лет условного лишения свободы, а Офицерову - четыре года также условно. Также каждый из осужденных обязан выплатить  штраф размером в 500 тысяч рублей.

В свою очередь, осужденные свою вину не признали и попросили суд их оправдать.

Кроме того, Навальный уже заявил о намерении обжаловать вердикт суда.

По мнению следствия, Навальный и Офицеров заставили "Кировлес"  продать по заниженной цене Вятской лесной компании (ВЛК), создателем которой является Петр Офицеров, 10 тыс. кубометров леса на 16 миллионов рублей. После этого ВЛК перепродала товар с наценкой.

Обвиняемые опровергли свою вину в деле и заявили, что продукцию приобрели согласно договору за 15,5 млн рублей и перепродали ее за 17 млн рублей.

Приговор вступит станет действительным после аппеляции.

"Согласно действующему законодательству, если это произойдет, то Навальный лишится права принимать участие в президентских выборах в 2018 году. По мнению политика, пересмотр дела нужен был для того, чтобы не допустить его до выборов, но вне зависимости от решения суда он собирается продолжить избирательную кампанию", - говорится в статье.

Кроме того, глава штаба Навального Леонид Волков заявил, что приговор не должен повлиять на президентскую кампанию Навального. Он выразил предположение, что ЕСПЧ обнаружит нарушение в новом приговоре по делу "Кировлеса".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Кремле не хотят, чтобы Навальный претендовал на место Путина. Они считают, что участие политика в выборах вредно. 

Теги материала: Россия, суд, Навальный, махинации, заключение
Новости СМИ2
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