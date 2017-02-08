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Сущенко в свой день рождения написал Порошенко письмо
08.02.2017 17:44

Сущенко в свой день рождения написал Порошенко письмо

Незаконно арестованный в РФ украинский журналист национального информагентства "Укринформ" Роман Сущенко 8 февраля, в свой день рождения, написал Петру Порошенко письмо. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook

"Я осознаю, что мой арест преследует вполне конкретные политические цели, которые Вы, как лидер украинской нации, и я, ее обычный гражданин и журналист, хорошо понимаем. Мой профессиональный и гражданский долг, мораль и корпоративная этика не позволяли пойти на сотрудничество с системой и принять ее предложения. С другой стороны прекрасно понимаю, что надеяться на добропорядочность и милосердие моих, мягко говоря, процессуальных оппонентов было бы наивной иллюзией", - говорится в письме Сущенко, которое Цеголко также опубликовал в Facebook.

Политзаключенный выразил благодарность Президенту, дипломатам, журналистам и правозащитникам за активное участие в его освобождении.

"Мощная реакция иностранных и отечественных СМИ, в том числе и моего родного агентства "Укринформ", международных неправительственных, гражданских и правозащитных организаций добавляют сил в противостоянии изоляции и психологическому давлению", - отметил Сущенко.

Журналист подчеркнул, что обратился к  Президенту "как к отцу".

"Кому как не отцу знать счастье, наблюдая, как растет его сын? Господин Президент, позвольте мне увидеть, как растет мой сын Максим. Вместе с тем понимаю, что такие дела как мое, не решаются в спешке. Нужно время. Буду терпеливо ждать", - сказал в конце журналист.

В свою очередь, Порошенко встретился с женой заключенного Анжелой и его детьми - Юлей и Максимом.

"С днем рождения, Роман! Спасибо за твою журналистскую работу и твою стойкость. Украина сделает все, чтобы освободить тебя", - опубликовал пресс-секретарь.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ПАСЕ приняли резолюцию с требованием к РФ отупустить на волю незаконно заключенных Сущенко и Сенцова.

Теги материала: Роман Сущенко, Петр Порошенко, письмо
Новости СМИ2
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