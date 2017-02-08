Путин заявил, что прекрасное будущее России неизбежно

MIGnews.com.ua

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что его страну ждет замечательное будущее.

Об этом российский лидер заявил в Кремле в ходе церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым, передает пресс-служба Кремля.



"Когда я сейчас слушал наших лауреатов, я не просто слушал – я любовался тем, как и что они говорили. И как, ещё раз хочу подчеркнуть. И мне пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль. Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие и настолько прочные корни, что её замечательное, прекрасное будущее неизбежно!", убежден президент России.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, телеведущий канала Fox News Билл О'райли, который во время интервью с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом назвал российского президента Владимира Путина убийцей, заявил, что его извинений можно ожидать где-то в 2023 году .