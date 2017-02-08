Экс-замглавы АП Чмырь подозревается в причастности к разгону Майдана в 2014 году

Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Юрия Чмыря в причастности к силовому разгону активистов на Майдане в 2014 году.
Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 31 января, передает LB.
Отмечается, что департамент специальных расследований Генпрокуратуры обратился к суду с просьбой дать следователям доступ к мобильным разговорам Чмыря.
"В данном уголовном производстве, в частности, исследуются обстоятельства организации и проведения 18 и 19 февраля 2014 года антитеррористической операции в центральной части Киева силами личного состава СБУ и МВД Украины. Досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в г. Киеве 18 и 19 февраля 2014 года участвовал бывший заместитель главы Администрации президента Украины по гуманитарным вопросам", - указано в судебном решении.
Стоит отметить, что Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и предоставил следователям право на изучение мобильных разговоров экс-замглавы АП за период с 20 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Генеральная прокуратура предъявила обвинение бывшему командиру взвода "Беркут", который сейчас работает в полиции, по делу в избиении протестующих в ночь на 30 ноября 2013 года.
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Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего руководителя управления общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве в организации применения спецсредств и насилии со стороны "беркутовцев" и военнослужащих внутренних войск по отношению к митингующим и журналистам 1 декабря 2013 года на улице Банковой.