Экс-замглавы АП Чмырь подозревается в причастности к разгону Майдана в 2014 году

MIGnews.com.ua

Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Юрия Чмыря в причастности к силовому разгону активистов на Майдане в 2014 году.

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 31 января, передает LB.

Отмечается, что департамент специальных расследований Генпрокуратуры обратился к суду с просьбой дать следователям доступ к мобильным разговорам Чмыря.

"В данном уголовном производстве, в частности, исследуются обстоятельства организации и проведения 18 и 19 февраля 2014 года антитеррористической операции в центральной части Киева силами личного состава СБУ и МВД Украины. Досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в г. Киеве 18 и 19 февраля 2014 года участвовал бывший заместитель главы Администрации президента Украины по гуманитарным вопросам", - указано в судебном решении.

Стоит отметить, что Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и предоставил следователям право на изучение мобильных разговоров экс-замглавы АП за период с 20 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Генеральная прокуратура предъявила обвинение бывшему командиру взвода "Беркут" , который сейчас работает в полиции, по делу в избиении протестующих в ночь на 30 ноября 2013 года.

В международный розыск Интерпола объявлены практически все "титушки" , которые принимали участие в разгоне участников Евромайдана. На данный момент большинство из разыскиваемых скрываются в Российской Федерации, а также на оккупированных ею территориях.