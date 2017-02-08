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Кабмин утвердил планирование госбюджета на три и более лет
08.02.2017 15:45

Кабмин утвердил планирование госбюджета на три и более лет

В Кабинете министров ввели среднесрочное бюджетное планирование на период трех и более лет.  Об этом передает Зеркало недели.

Министр финансов Украины Алекандр Данилюк выделил важность данной концепции в том, что она позволяет принимать среднесрочные бюджетные декларации, меняет политику управления госдолгом, а также позволяет сократить его до 60% ВВП.   

Также Данилюк отметил, что в Минфине уже ждут от органов власти прогнозов и планов на 2017 год и на среднесрочную перспективу.

"В документе есть конкретные шаги, которые позволят эффективно использовать миллиарды госбюджета", - прокомментировал премьер-министр Украины принятие документа.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на конец 2016 года размер госдолга составил более 80% ВВП. Это составляет 70,97 млрд долларов. 

Теги материала: госбюджет, финансы, Минфин, Кабмин
Новости СМИ2
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