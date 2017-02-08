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В СМИ появилась информация об имуществе сожительницы нового главы Нацполиции Князева
08.02.2017 14:42

В СМИ появилась информация об имуществе сожительницы нового главы Нацполиции Князева

Сожительница новоизбранного главы Нацполиции Сергея Князева Виктория Князева имеет на своем счету семь квартир, шесть земельных участков, жилой дом и престижный автопарк. Об этом пишет Вihus.info.

Что касается квартир, то, согласно реестру недвижимого имущества, Виктория Князева владеет двумя соседними квартирами в с. Чабаны в Киевской области (одна из них указана в декларации Князева как общая собственность с семьей), двумя квартирами в столице, квартирой в одном из жилищных комплексов в Вишневом под Киевом (рыночная стоимость недвижимости составляет около 40 тысяч долларов), квартирой в новостройке в с. Крюковщина Киевской области (сейчас она стоит 31 тыс. долларов). В период приобретения этих квартир (2011-2014 гг.) господин Князев занимал должность главы управления уголовного розыска ГУМВД Украины в Киевской области.

Когда его назначили главой ГУНП в Закарпатской области, во владениях Виктории Князевой появилась квартира в Ужгороде с приблизительной стоимостью в 68 тыс. долларов. К слову, согласно сервису Google Панорама, на период приобретения этой квартиры, дом еще не был сдан в эксплуатацию.  

Также Князева владеет домом площадью в 48 квадратных метров в Закарпатской области. Один из земельных участков, согласно кадастровой карте, частично укрыт лесом.

Касательно земельных участков, то сожительница нового главы Нацполиции имеет два участка земли на Закарпатье и еще четыре в Киевской области. На территории еще одного земельного участка есть лес и озеро.

Кроме того, Князева является владельцем автопарка, в котором стоят Volkswagen Тuareg 2013 года выпуска, Мercedes Е350 2010 года и Мercedes Vito 2011-го. По приблизительной оценке, стоимость автомобилей составляет 80 тыс. дол.

Стоит отметить, что, имея все это имущество, Князева никогда не занималась бизнесом.

В то же время, сам Сергей Князев задекларировал две квартиры под Киевом. Кроме того, Виктория была прописана с Князевым и его родителями в одной квартире в Белой Церкви.

При этом, проект "Народное НАПК" в декларациях за последние три года Князев не указывал, что у него есть жена.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Кабмин назначил Сергея Князева новым главой Нацполиции

 

Теги материала: Национальная полиция, глава, декларация, имущество
Новости СМИ2
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