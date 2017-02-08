Главарь "ДНР" пригрозил отомстить украинским властям

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в убийстве командира батальона ополченцев "Сомали" Михаила Толстых с позывным Гиви виновата Украина, передает Ren.TV .

Также он добавил, что считает случившееся терактом и ответственность за него лежит на украинских военнослужащих.

"Был подло убит командир батальона с позывным Гиви Михаил Толстых. По предварительным данным, это был теракт. Следствие устанавливает виновных. Мы воюем с государством, которое превратилось в террористическую организацию. На полях сражения у них не получается побеждать. Они получали котлы. Убивают нас подло. Обращаюсь к украинским властям и военнослужащим: "Всех вы нас не перестреляете. Мы будем приходить к вам мертвыми. И все равно мы вас убивать будем", - заявил сепаратистский главарь.