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Главарь "ДНР" пригрозил отомстить украинским властям
08.02.2017 14:06

Главарь "ДНР" пригрозил отомстить украинским властям

В среду, 8 февраля, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в убийстве командира батальона ополченцев "Сомали" Михаила Толстых с позывным Гиви виновата Украина, передает Ren.TV.

Также он добавил, что считает случившееся терактом и ответственность за него лежит на украинских военнослужащих.

"Был подло убит командир батальона с позывным Гиви Михаил Толстых. По предварительным данным, это был теракт. Следствие устанавливает виновных. Мы воюем с государством, которое превратилось в террористическую организацию. На полях сражения у них не получается побеждать. Они получали котлы. Убивают нас подло. Обращаюсь к украинским властям и военнослужащим: "Всех вы нас не перестреляете. Мы будем приходить к вам мертвыми. И все равно мы вас убивать будем", - заявил сепаратистский главарь.

Как сообщал MIGnews.com.ua, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к убийству командира батальона сепаратистов "Сомали".

Теги материала: Гиви, ДНР, Александр Захарченко, Донбасс, убийство, сепаратист
Новости СМИ2
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