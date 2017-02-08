Судьба Трояна: Нацполицию не возглавил, но получил высокую должность у Авакова

MIGnews.com.ua

Первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян назначен на должность заместителя министра Внутренних дел Украины.

Такое решение утвердил Кабинет министров, передает Интерфакс-Украина.

"Назначили заместителя министра внутренних дел - Трояна", - проинформировал министр Кабинета министров Александр Саенко после заседания правительства в среду, 8 февраля.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции в связи с нехваткой трудового стажа. По словам Трояна, для прохождения всех критериев конкурса ему не хватило 20 месяцев трудового стажа.