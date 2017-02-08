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Судьба Трояна: Нацполицию не возглавил, но получил высокую должность у Авакова
08.02.2017 13:57

Судьба Трояна: Нацполицию не возглавил, но получил высокую должность у Авакова

Первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян назначен на должность заместителя министра Внутренних дел Украины.

Такое решение утвердил Кабинет министров, передает Интерфакс-Украина.

"Назначили заместителя министра внутренних дел - Трояна", - проинформировал министр Кабинета министров Александр Саенко после заседания правительства в среду, 8 февраля.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции в связи с нехваткой трудового стажа. По словам Трояна, для прохождения всех критериев конкурса ему не хватило 20 месяцев трудового стажа.

Напомним, во время заседания Кабинета министров в среду, 8 февраля, было принято решение назначить Сергея Князева на должность главы Национальной полиции Украины.

Теги материала: Вадим Троян, Национальная полиция, МВД, Арсен Аваков, Кабмин, назначение
Новости СМИ2
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