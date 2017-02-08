ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Парубий запретил выступления в Раде на русском языке
08.02.2017 13:12

Парубий запретил выступления в Раде на русском языке

В среду, 8 февраля, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал депутатов от фракции "Оппозиционного блока" выступать с трибуны парламента на государственном языке.

Такое требование было обусловлено тем, что народный депутат от "Оппоблока" Наталья Королевская начала свое выступление на русском языке. Спикер попросил ее перейти на украинский язык, так как Верховная Рада -орган государственной власти.

Она продолжила на украинском языке - и призвала применять этот подход ко всем депутатам. Парламентарии поддержали соответствующее предложение Парубия.

Немногим позже, нардеп из "Оппоблока"Александр Долженков снова заговорил на русском языке и настаивал, что выступать с трибуны можно на любом языке.

Но спикер снова призвал говорить на государственном языке и не создавать конфликтных ситуаций.

"Не делайте конфликта там, где его нет. Есть единственный государственный язык в Украине - это украинский. Хотите перевод - запишитесь…Но не провоцируйте конфликт и противостояние", - сказал Парубий.

Спикер отметил, что ни в одном парламенте европейских стран невозможно было бы выступать на языке другого государства депутату этой страны.

В ответ на это представитель "Оппозиционного блока" Сергей Матвиенков заявил, что подобные действия - "языковые спекуляции".

"Подчеркиваю, что получил обращение о языке ведения. Четко указано: заседания Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Оратор может выступать на другом языке, если перевод его выступления на государственный язык обеспечивает аппарат ВР", - сказал спикер.

И добавил, что пока что не проработан механизм обеспечения подобного перевода, поэтому нужно будет подумать, как работать в таких условиях.

Как сообщал MIGnews.com.ua,  Андрей Парубий заявил, что в ближайшее время будет обновлен состав Центральной избирательной комиссии.

Теги материала: Андрей Парубий, Верховная Рада, украинский язык
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Верховная Рада 08.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
Важное
Верховная Рада 08.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
МИД Германии прокомментировал заявление посла Райхеля о Донбассе
Важное
МИД Германии прокомментировал заявление посла Райхеля о Донбассе
Рада призвала мировое сообщество осудить эскалацию агрессии России на Донбассе
Важное
Рада призвала мировое сообщество осудить эскалацию агрессии России на Донбассе
Рабинович: Безумные, сумасшедшие, зажравшиеся люди сидят в нашем парламенте
Важное
Рабинович: Безумные, сумасшедшие, зажравшиеся люди сидят в нашем парламенте  Видеорепортаж
Дела янтарные: Депутаты провалили закон о добыче и реализации "солнечного камня"
Важное
Дела янтарные: Депутаты провалили закон о добыче и реализации "солнечного камня"
Парубий пообещал в ближайшее время обновить состав ЦИК
Важное
Парубий пообещал в ближайшее время обновить состав ЦИК

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
Эксклюзив  В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
08.02.2017
"Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
Эксклюзив  "Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
08.02.2017
Савченко намерена защищать свой закон
Эксклюзив  Савченко намерена защищать свой закон
08.02.2017
Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта
Эксклюзив  Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта  Видеорепортаж
08.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика