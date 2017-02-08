Парубий запретил выступления в Раде на русском языке

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал депутатов от фракции "Оппозиционного блока" выступать с трибуны парламента на государственном языке.

Такое требование было обусловлено тем, что народный депутат от "Оппоблока" Наталья Королевская начала свое выступление на русском языке. Спикер попросил ее перейти на украинский язык, так как Верховная Рада -орган государственной власти.

Она продолжила на украинском языке - и призвала применять этот подход ко всем депутатам. Парламентарии поддержали соответствующее предложение Парубия.

Немногим позже, нардеп из "Оппоблока"Александр Долженков снова заговорил на русском языке и настаивал, что выступать с трибуны можно на любом языке.

Но спикер снова призвал говорить на государственном языке и не создавать конфликтных ситуаций.

"Не делайте конфликта там, где его нет. Есть единственный государственный язык в Украине - это украинский. Хотите перевод - запишитесь…Но не провоцируйте конфликт и противостояние", - сказал Парубий.

Спикер отметил, что ни в одном парламенте европейских стран невозможно было бы выступать на языке другого государства депутату этой страны.

В ответ на это представитель "Оппозиционного блока" Сергей Матвиенков заявил, что подобные действия - "языковые спекуляции".

"Подчеркиваю, что получил обращение о языке ведения. Четко указано: заседания Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Оратор может выступать на другом языке, если перевод его выступления на государственный язык обеспечивает аппарат ВР", - сказал спикер.

И добавил, что пока что не проработан механизм обеспечения подобного перевода, поэтому нужно будет подумать, как работать в таких условиях.