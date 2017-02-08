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Главой Нацполиции стал Сергей Князев
08.02.2017 12:58

Главой Нацполиции стал Сергей Князев

Главой Национальной полиции Украины назначен Сергей Князев, пишет NewsOne.

По полученным данным, Кабинет министров во время заседания поддержал это назначение.

По словам министра внутренних дел, Князев всю жизнь проработал в уголовном розыске. А его кандидатуру определили из трех претендентов, вышедших в финал открытого конкурса.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что поддерживает кандидатуру Сергея Князева.

"Готов взять на себя эту ответственность... На улицах должен установиться порядок, граждане должны увидеть результат, за который не будет стыдно. Убежден, что мы справимся с вызовами внутреннего и внешнего характера", - заявил новый глава Национальной полиции.

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе 14 ноября подала в отставку. 16 ноября, Кабинет министров Украины одобрил отставку Деканоидзе. И.о. главы Нацполиции был назначен первый заместитель Хатии Деканоидзе Вадим Троян.

Теги материала: Национальная полиция, назначение, Кабинет Министров
Новости СМИ2
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