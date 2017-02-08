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В МИД Украины подтвердили захват украинского моряка пиратами в Нигерии
08.02.2017 12:38

В МИД Украины подтвердили захват украинского моряка пиратами в Нигерии

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о взятии пиратами в заложники украинского моряка.

Согласно сообщению, обнародованному Консульской службы МИД в Twitter, в настоящее время консулы ведут переговоры по освобождению украинца.

"Консулы в Гамбурге и Нигерии предпринимают меры по освобождению захваченного гражданина Украины -члена экипажа судна ВВС Carribean", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вблизи Нигерии пираты напали на универсальное грузовое судно BBC Caribbean и захватили украинских и российских моряков. Российские дипломаты уже обратились к властям Нигерии с просьбой помочь найти похищенных моряков.

Теги материала: МИД, Нигерия, пираты, моряк
Новости СМИ2
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