В МИД Украины подтвердили захват украинского моряка пиратами в Нигерии

MIGnews.com.ua

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о взятии пиратами в заложники украинского моряка.

Согласно сообщению, обнародованному Консульской службы МИД в Twitter, в настоящее время консулы ведут переговоры по освобождению украинца.

"Консулы в Гамбурге и Нигерии предпринимают меры по освобождению захваченного гражданина Украины -члена экипажа судна ВВС Carribean", - говорится в сообщении.