В МИД Украины подтвердили захват украинского моряка пиратами в Нигерии

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о взятии пиратами в заложники украинского моряка.
Согласно сообщению, обнародованному Консульской службы МИД в Twitter, в настоящее время консулы ведут переговоры по освобождению украинца.
"Консулы в Гамбурге и Нигерии предпринимают меры по освобождению захваченного гражданина Украины -члена экипажа судна ВВС Carribean", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вблизи Нигерии пираты напали на универсальное грузовое судно BBC Caribbean и захватили украинских и российских моряков. Российские дипломаты уже обратились к властям Нигерии с просьбой помочь найти похищенных моряков.