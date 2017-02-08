В Германии назвали возможной встречу "нормандской четверки" на полях G20

Встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел может пройти на полях встречи G20 в Бонне на следующей неделе. Такое заявление сделал уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер, пишет УНН.
По словам чиновника, уже на следующей неделе на саммите должны пройти переговоры, где будут обсуждать прекращение огня в зоне конфликта на востоке Украины.
"Эта тема будет обсуждаться на переговорах министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия), которая состоится в рамках встречи Большой двадцатки в Бонне", - отметил Эрлер.
При этом он выразил мнение, что минские договоренности, которые заключили два года назад, являются вполне приемлемыми, однако пока их не сильно придерживаются.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Министерство иностранных дел Украины призвало партнеров по "нормандскому формату" усилить давление на РФ в связи с невыполнением Минских соглашений.