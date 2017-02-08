ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В Германии назвали возможной встречу "нормандской четверки" на полях G20
08.02.2017 12:19

В Германии назвали возможной встречу "нормандской четверки" на полях G20

Встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел может пройти на полях встречи G20 в Бонне на следующей неделе. Такое заявление сделал уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер, пишет УНН.

По словам чиновника, уже на следующей неделе на саммите должны пройти переговоры, где будут обсуждать прекращение огня в зоне конфликта на востоке Украины.

"Эта тема будет обсуждаться на переговорах министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия), которая состоится в рамках встречи Большой двадцатки в Бонне", - отметил Эрлер.

При этом он выразил мнение, что минские договоренности, которые заключили два года назад, являются вполне приемлемыми, однако пока их не сильно придерживаются.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Министерство иностранных дел Украины призвало партнеров по "нормандскому формату" усилить давление на РФ в связи с невыполнением Минских соглашений.

Теги материала: Германия, нормандская четверка, G20, МИД
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В МИД Украины подтвердили захват украинского моряка пиратами в Нигерии
Важное
В МИД Украины подтвердили захват украинского моряка пиратами в Нигерии
МИД Германии прокомментировал заявление посла Райхеля о Донбассе
Важное
МИД Германии прокомментировал заявление посла Райхеля о Донбассе
В МИД РФ отреагировали на желание Киева отобрать землю у посольства России
Важное
В МИД РФ отреагировали на желание Киева отобрать землю у посольства России
Пресс-конференцию посла Германии отменили из-за скандального заявления по Донбассу
Важное
Пресс-конференцию посла Германии отменили из-за скандального заявления по Донбассу
МИД Украины вызвал на ковер немецкого посла Райхеля
Важное
МИД Украины вызвал на ковер немецкого посла Райхеля
Климкин допускает возможность введения военного положения в Украине
Важное
Климкин допускает возможность введения военного положения в Украине

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
Эксклюзив  В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
08.02.2017
"Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
Эксклюзив  "Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
08.02.2017
Савченко намерена защищать свой закон
Эксклюзив  Савченко намерена защищать свой закон
08.02.2017
Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта
Эксклюзив  Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта  Видеорепортаж
08.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика