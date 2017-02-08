В Германии назвали возможной встречу "нормандской четверки" на полях G20

MIGnews.com.ua

Встреча в нормандском формате на уровне министров иностранных дел может пройти на полях встречи G20 в Бонне на следующей неделе. Такое заявление сделал уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер, пишет УНН.

По словам чиновника, уже на следующей неделе на саммите должны пройти переговоры, где будут обсуждать прекращение огня в зоне конфликта на востоке Украины.

"Эта тема будет обсуждаться на переговорах министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия), которая состоится в рамках встречи Большой двадцатки в Бонне", - отметил Эрлер.

При этом он выразил мнение, что минские договоренности, которые заключили два года назад, являются вполне приемлемыми, однако пока их не сильно придерживаются.