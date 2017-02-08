Геращенко рассказал, почему убили террориста Гиви

MIGnews.com.ua

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что таких людей, как Гиви и Моторола, устраняют либо российские спецслужбы, либо их же "коллеги". Об этом народный депутат рассказал в кулуарах Верховной Рады, пишет NewsOne .

По словам парламентария, не стоит радоваться смерти Гиви - ему очень быстро найдут замену.

"Возможно, это была разборка между боевиками, кто-то что-то не поделил. Возможно, это плановый отстрел, устранение с арены тех людей, которые не способны выполнять дальше приказы России", - отметил Геращенко.

При этом он подчеркнул, что больше склоняется к версии о том, что Гиви устранили российские спецслужбы, поскольку "России нужны дисциплинированные, малоизвестные, не эпатажные люди".

"По поводу версий, что его не убили, а где-то спрятали, я думаю, это все чушь", - констатировал Геращенко.