Геращенко рассказал, почему убили террориста Гиви

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что таких людей, как Гиви и Моторола, устраняют либо российские спецслужбы, либо их же "коллеги". Об этом народный депутат рассказал в кулуарах Верховной Рады, пишет NewsOne.
По словам парламентария, не стоит радоваться смерти Гиви - ему очень быстро найдут замену.
"Возможно, это была разборка между боевиками, кто-то что-то не поделил. Возможно, это плановый отстрел, устранение с арены тех людей, которые не способны выполнять дальше приказы России", - отметил Геращенко.
При этом он подчеркнул, что больше склоняется к версии о том, что Гиви устранили российские спецслужбы, поскольку "России нужны дисциплинированные, малоизвестные, не эпатажные люди".
"По поводу версий, что его не убили, а где-то спрятали, я думаю, это все чушь", - констатировал Геращенко.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что источники донецкой полиции сейчас находятся в оккупированном Донецке и видели, как погиб террорист Гиви.