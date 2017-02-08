Стала известна дата триалога по безвизу для Украины

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, стало известно, что триалог по визовой либерализации для граждан Украины состоится 28 февраля. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в персональном аккаунте Twitter.

"Триалог по визовой либерализации для Украины между Европарламентом, Комиссией и Советом состоится 28 февраля", - написал журналист.

По решению Совета Европейского Союза, в случае предоставления визовой либерализации Украине, безвизовый режим вступит в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Данный механизм включает в себя возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

Ранее говорилось, что 2 февраля, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко высказала мнение в отношении того, что заявила, следующей страной на получение безвизового сообщения с Евросоюзом станет Украина .