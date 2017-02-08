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Стала известна дата триалога по безвизу для Украины
08.02.2017 11:11

Стала известна дата триалога по безвизу для Украины

В среду, 8 февраля, стало известно, что триалог по визовой либерализации для граждан Украины состоится 28 февраля. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в персональном аккаунте Twitter.

"Триалог по визовой либерализации для Украины между Европарламентом, Комиссией и Советом состоится 28 февраля", - написал журналист.

По решению Совета Европейского Союза, в случае предоставления визовой либерализации Украине, безвизовый режим вступит в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Данный механизм включает в себя возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

Ранее говорилось, что 2 февраля, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко высказала мнение в отношении того, что заявила, следующей страной на получение безвизового сообщения с Евросоюзом станет Украина.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ходе пленарного заседания Европейский парламент поддержал предоставление Грузии безвизового режима с государствами-членами Шенгенской зоны.

Теги материала: Европарламент, безвизовый режим, Евросоюз
Новости СМИ2
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