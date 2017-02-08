Верховная Рада 08.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

В среду, 8 февраля, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл утренее заседание парламента.
В сессионном зале зарегистрировались 350 народных депутатов.
В настоящее время народные депутаты выступают с заявлениями, объявлениями и предложениями.
Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 7 февраля, открылась шестая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва. В сессионном зале зарегистрировались 365 народных депутатов, также присутствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства.