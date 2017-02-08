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Семенченко: К блокаде Донбасса присоединились бойцы ВСУ
08.02.2017 09:51

Семенченко: К блокаде Донбасса присоединились бойцы ВСУ

Народный депутат Украины Семен Семенченко сообщил, что к торговой блокаде Донбасса присоединились 30 украинских военнослужащих. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

По данным нардепа, силовики приехали на базу штаба блокады.

"Разбудили, напустили мороза, сейчас ищем, где разместить, а нам звонят и говорят, что с разных концов фронта и тыла едут к нам еще!" - утверждает нардеп.

Как сообщал MIGnews.com.ua, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цибулько раскритиковала инициативу экономической блокады неконтролируемой части страны.

Напомним, из-за блокады железнодорожных перевозок Славянская ТЭС перешла на аварийный режим.

Теги материала: Донбасс, блокада, Семен Семенченко, украинские военные
Новости СМИ2
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