Семенченко: К блокаде Донбасса присоединились бойцы ВСУ

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины Семен Семенченко сообщил, что к торговой блокаде Донбасса присоединились 30 украинских военнослужащих. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

По данным нардепа, силовики приехали на базу штаба блокады.

"Разбудили, напустили мороза, сейчас ищем, где разместить, а нам звонят и говорят, что с разных концов фронта и тыла едут к нам еще!" - утверждает нардеп.

Как сообщал MIGnews.com.ua, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц О леся Цибулько раскритиковала инициативу экономической блокады неконтролируемой части страны.

Напомним, из-за блокады железнодорожных перевозок Славянская ТЭС перешла на аварийный режим.