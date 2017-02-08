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Савченко намерена защищать свой "Закон"
08.02.2017 09:38

Эксклюзив  Савченко намерена защищать свой "Закон"

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что будет защищать "Закон Савченко", так как считает его абсолютно правильным с точки зрения защиты прав человека. Депутат считает, что закон является опорной точкой для строительства новой судебной системы, следствия, прокуратуры и их дальнейшего взаимодействия, передает NewsOne.

"Я буду защищать этот закон ("закон Савченко", - ред.) и его также будут защищать те люди, которые имеют право ним воспользоваться. А это не только те люди, которые находятся в тюремном заключении - это может быть каждый человек, который находится на свободе. Я бы не советовала отменять закон народным депутата, поскольку еще каждый из них может воспользоваться этим законом", - сообщила парламентарий.

Савченко уверена, что исправительные колонии поддержат "закон Савченко" и будут протестовать против его отмены, так как исправительная система в Украине, по мнению нардепа, так и осталась со времен НКВД.

"Человека, который вышел на свободу, который хотел бы вернуться в социум и не совершать больше преступлений, могут завтра поймать, как это было во времена "ментовской страны" при Януковиче, навесить чужое преступление и сказать, что «ты на себя берешь эту вину", - сказала она.

Именно такие прецеденты, со слов Савченко, и приводят к последующему рецидиву бывшего заключенного. Тот, кто оступился повторно, лишится права  на закон "год за два".

"Такие моменты – они страшные, их необходимо очень хорошо продумать", - отметила нардеп.

Как сообщал MIGnews.com.ua, общественная платформа РУНА (Революция украинского народа) и народный депутат Украины Надежда Савченко разрывают сотрудничество.

Теги материала: Надежда Савченко, закон об амнистии, заключенные
Новости СМИ2
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