Савченко намерена защищать свой "Закон"

MIGnews.com.ua

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что будет защищать "Закон Савченко", так как считает его абсолютно правильным с точки зрения защиты прав человека. Депутат считает, что закон является опорной точкой для строительства новой судебной системы, следствия, прокуратуры и их дальнейшего взаимодействия, передает NewsOne .

"Я буду защищать этот закон ("закон Савченко", - ред.) и его также будут защищать те люди, которые имеют право ним воспользоваться. А это не только те люди, которые находятся в тюремном заключении - это может быть каждый человек, который находится на свободе. Я бы не советовала отменять закон народным депутата, поскольку еще каждый из них может воспользоваться этим законом", - сообщила парламентарий.

Савченко уверена, что исправительные колонии поддержат "закон Савченко" и будут протестовать против его отмены, так как исправительная система в Украине, по мнению нардепа, так и осталась со времен НКВД.

"Человека, который вышел на свободу, который хотел бы вернуться в социум и не совершать больше преступлений, могут завтра поймать, как это было во времена "ментовской страны" при Януковиче, навесить чужое преступление и сказать, что «ты на себя берешь эту вину", - сказала она.

Именно такие прецеденты, со слов Савченко, и приводят к последующему рецидиву бывшего заключенного. Тот, кто оступился повторно, лишится права на закон "год за два".

"Такие моменты – они страшные, их необходимо очень хорошо продумать", - отметила нардеп.