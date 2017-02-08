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Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта
08.02.2017 09:18

Эксклюзив  Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта  Видеорепортаж

Народный депутат Надежда Савченко высказала мнение, что сейчас в Украине довольно шаткая ситуация, но изменить ее способен один шаг или действие, в результате чего Украина «упадет» на одну или другую сторону, передает NewsOne

"На самом деле, у нас сейчас та грань, когда есть все шансы выиграть Украину. Наконец-то выиграть ее, сделать мир и процветание. Сделать квантовый скачок в развитии страны, но для этого нужны политическая воля и желание", - считает она.

Нардеп сообщила, что переговоры между президентом Украины Петром Порошенко и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным возможны и уже проводятся, но не в том ракурсе, который необходим Украине.

"Почему же невозможны? Они и сейчас идут. Ведь бизнес они как-то ведут. Смотря только о чем именно переговоры. Если про мир – это не нужно ни Порошенко, ни Путину. Здесь ничего личного, кроме бизнеса", - выразила свои убеждения народный депутат.

Парламентарий добавила, что готовиться Украине нужно ко всему и не исключать "сирийский сценарий" развития событий, который может произойти в стране.

"Если я скажу, что "сирийский сценарий" не возможен, а он завтра случится – это будет большой ошибкой. Поэтому все возможно и готовится нужно ко всему", - подчеркнула депутат.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат Надежда Савченко в рассказала об отношениях с главой фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

Теги материала: Надежда Савченко, Донбасс, Владимир Путин, Петр Порошенко
Новости СМИ2
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