Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта

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Народный депутат Надежда Савченко высказала мнение, что сейчас в Украине довольно шаткая ситуация, но изменить ее способен один шаг или действие, в результате чего Украина «упадет» на одну или другую сторону, передает NewsOne

"На самом деле, у нас сейчас та грань, когда есть все шансы выиграть Украину. Наконец-то выиграть ее, сделать мир и процветание. Сделать квантовый скачок в развитии страны, но для этого нужны политическая воля и желание", - считает она.

Нардеп сообщила, что переговоры между президентом Украины Петром Порошенко и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным возможны и уже проводятся, но не в том ракурсе, который необходим Украине.

"Почему же невозможны? Они и сейчас идут. Ведь бизнес они как-то ведут. Смотря только о чем именно переговоры. Если про мир – это не нужно ни Порошенко, ни Путину. Здесь ничего личного, кроме бизнеса", - выразила свои убеждения народный депутат.

Парламентарий добавила, что готовиться Украине нужно ко всему и не исключать "сирийский сценарий" развития событий, который может произойти в стране.

"Если я скажу, что "сирийский сценарий" не возможен, а он завтра случится – это будет большой ошибкой. Поэтому все возможно и готовится нужно ко всему", - подчеркнула депутат.