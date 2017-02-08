Маккейн назвал Путина мясником и головорезом

Сенатор-республиканец Джон Маккейн поддал критике словам американского президента Дональда Трампа о том, что в истории США было много убийц, пишет Politico.
По словам американского политика, реакция Трампа на словам Путин-убийца показывает, что либо президент Америки полность дезинформован, либо же невероятно предвзят.
Кроме того, во время выступления в Сенате Маккейн вспомнил историю российскго оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, который заявил, что был отравлен.
"Владимир Кара-Мурза знал, что нет никакой моральной эквивалентности между США и путинской Россией. Я повторю, что нет никакой моральной эквивалентности между этим мясником и головорезом, полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки - страны, которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме", - отметил сенатор.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, телеведущий канала Fox News Билл О'райли, который во время интервью с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом назвал российского президента Владимира Путина убийцей, заявил, что его извинений можно ожидать где-то в 2023 году.