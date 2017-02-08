Маккейн назвал Путина мясником и головорезом

MIGnews.com.ua

Сенатор-республиканец Джон Маккейн поддал критике словам американского президента Дональда Трампа о том, что в истории США было много убийц, пишет Politico .

По словам американского политика, реакция Трампа на словам Путин-убийца показывает, что либо президент Америки полность дезинформован, либо же невероятно предвзят.

Кроме того, во время выступления в Сенате Маккейн вспомнил историю российскго оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, который заявил, что был отравлен.

"Владимир Кара-Мурза знал, что нет никакой моральной эквивалентности между США и путинской Россией. Я повторю, что нет никакой моральной эквивалентности между этим мясником и головорезом, полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки - страны, которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме", - отметил сенатор.