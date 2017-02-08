Трамп намерен значительно увеличить финансирование американской армии

В Соединенных Штатах Америки вскоре могут значительно увеличить финансирование армии, пишет Интерфакс-Украина.
По словам президента США Дональда Трампа, в ближайшее время он намерен делать историческое финансовое вложение в американские вооруженные силы.
"США поддерживают всех, кто стоит на защите свободы. Как говорил много раз прежде Дональд Трамп, вооруженные силы находятся в центре нашей борьбы с радикальным исламским терроризмом, и мы должны защищать тех, кто защищает нас", - заявил представитель Белого дома Шон Спайсер во время брифинга.
Как сообщал MIGnews.com.ua, США перебросят часть своих танков в государства, которые граничат с Российской Федерацией.