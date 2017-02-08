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Дуда и Меркель считают, что нормализация отношений с Россией пока невозможна
08.02.2017 07:32

Дуда и Меркель считают, что нормализация отношений с Россией пока невозможна

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, пишет РАР.

По словам польского чиновника, главной темой разговора стала ситуация на востоке Украины. Стороны заявили о невозможности вернуться к прежним отношениям с Российской Федерацией.

Президент и канцлер отметили, что нельзя соглашаться на длительную оккупацию суверенного государства. Нельзя соглашаться на переход в нормальных контактов business as usual (с Россией, - ред.) после того, что произошло в Украине, пока этот конфликт не будет разрешен и не будет восстановлен международный порядок в Украине, что опирается на международное право, - заявил Щерский.

При этом он подчеркнул, что канцлер ФРГ и президент Германии выразили уверенность, что Европа должна вести переговоры с Америкой, чтобы сохранить ранее выработанную линию по Украине.

Вместе с тем сообщается, что Дуда и Меркель заявили о своем обеспокоенности эскалацией конфликта на Донбассе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 7 февраля, состоялся телефонный разговор президента РФ и канцлера Германии Ангелы Меркель - стороны обсудили обострение ситуации на Донбассе и дальнейшие шаги по ее урегулированию.

Теги материала: Ангела Меркель, Анджей Дуда, Украина, Россия, конфликт, Донбасс
Новости СМИ2
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