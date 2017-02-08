Дуда и Меркель считают, что нормализация отношений с Россией пока невозможна

MIGnews.com.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, пишет РАР .

По словам польского чиновника, главной темой разговора стала ситуация на востоке Украины. Стороны заявили о невозможности вернуться к прежним отношениям с Российской Федерацией.

Президент и канцлер отметили, что нельзя соглашаться на длительную оккупацию суверенного государства. Нельзя соглашаться на переход в нормальных контактов business as usual (с Россией, - ред.) после того, что произошло в Украине, пока этот конфликт не будет разрешен и не будет восстановлен международный порядок в Украине, что опирается на международное право, - заявил Щерский.

При этом он подчеркнул, что канцлер ФРГ и президент Германии выразили уверенность, что Европа должна вести переговоры с Америкой, чтобы сохранить ранее выработанную линию по Украине.

Вместе с тем сообщается, что Дуда и Меркель заявили о своем обеспокоенности эскалацией конфликта на Донбассе.