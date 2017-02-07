Парасюк: Я готов получить в морду за свои поступки

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, внефракционный народный депутат Украины Владимир Парасюк заявил, что готов получить в морду от любого человека. Об этом парламентарий сообщил в эфире телеканала NewsOne в программе "20/22 с Литвиненко и Апасовым".

"Я за все свои поступки буду отвечать. Сожалею ли я о них? О некоторых да, о некоторых нет. Когда в стране нет верховенства прав и не работает закон, тогда в действие вступает справедливость. Мы не живем в Швейцарии, где закон соблюдают и чиновники и люди", - высказался он.

Как пример Парасюк привел случай, который был во Львове. Человек выбросил с машины пакет с мусором и на вопрос "Зачем ты это сделал?" были перечислены все чиновники, потому, что они тоже так делают.

"Если человек хочет ко мне апеллировать он имеет полное право прийти в студию. Хотите дать мне в морду? Ну приходите, давайте. Каждый выполняет свои желания и отвечает за свои поступки", - добавил народный избранник.

Как сообщал MIGnews.com.ua, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что депутатом, который ударил и обматерил полицейского в зоне АТО, оказался Владимир Парасюк. При этом политик назвал данный поступок "плохим примером" и призвал Парасюка "лечиться или же держать себя в руках".