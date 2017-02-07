Порошенко договорился со Швейцарией о схеме возвращения активов украинских экс-чиновников

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой Швейцарии Дорис Лойтхард, в ходе которого лидеры стран согласовали действия по возврату из швейцарских банков средств, незаконно выведенных бывшими государственными чиновниками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Петра Порошенко.

"Во время разговора также были согласованы дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными государственными чиновниками и сейчас хранятся в швейцарских банках", - говорится в сообщении.

В то же время, Порошенко проинформировал президента Швейцарии об эскалации агрессии на Донбассе со стороны Российской Федерации и обратил внимание на сложную гуманитарную ситуацию в связи с интенсивными обстрелами боевиками Авдеевки.

При этом глава украинского государства подчеркнул, что подобные действия должны получить надлежащую правовую оценку со стороны международного сообщества.

В свою очередь Лойтхард отметила, что Россия должна предпринять все возможные шаги для прекращения огня.