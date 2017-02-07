Порошенко договорился со Швейцарией о схеме возвращения активов украинских экс-чиновников

Во вторник, 7 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой Швейцарии Дорис Лойтхард, в ходе которого лидеры стран согласовали действия по возврату из швейцарских банков средств, незаконно выведенных бывшими государственными чиновниками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Петра Порошенко.
"Во время разговора также были согласованы дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными государственными чиновниками и сейчас хранятся в швейцарских банках", - говорится в сообщении.
В то же время, Порошенко проинформировал президента Швейцарии об эскалации агрессии на Донбассе со стороны Российской Федерации и обратил внимание на сложную гуманитарную ситуацию в связи с интенсивными обстрелами боевиками Авдеевки.
При этом глава украинского государства подчеркнул, что подобные действия должны получить надлежащую правовую оценку со стороны международного сообщества.
В свою очередь Лойтхард отметила, что Россия должна предпринять все возможные шаги для прекращения огня.
Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 7 февраля, правоохранители совместно с прокуратурой и СБУ разоблачили механизм разворовывания владельцами одного киевского банка на сумму свыше ста миллионов гривен - финансисты присвоили сумму почты в 108 миллионов гривен.