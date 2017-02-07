МИД Германии прокомментировал заявление посла Райхеля о Донбассе

MIGnews.com.ua

Федеративная Республика Германия будет руководствоваться положением Минских соглашений при урегулировании кризиса на Донбассе. Об этом говорится в ответе МИД ФРГ, передает Укринформ.

"Руководством для всех наших усилий по преодолению кризиса на востоке Украины являются Минские соглашения между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, посредниками в которых выступают Германия и Франция", - говорится в ответе ведомства.

Как сообщал MIGnews.com.uа, во вторник, 7 февраля, Министерство иностранных дел вызвало посла Германии в Украине для предоставления объяснений относительно его высказываний.

Дело в том, что Эрнст Райхель в интервью изданию РБК-Украина заявил, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса можно провести выборы до вывода оттуда российских войск. В этот же день группа депутатов Верховной Рады Украины решила бойкотировать празднование 25-летия посольства Германии в Украине после скандального заявления посла Германии.