Аваков озвучил имя кандидата на должность главы Нацполиции

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, министр иностранных дел Арсен Аваков внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева на должность главы департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодняшним вечером внес Премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева - на назначение главы Национальной полиции Украины. Премьер-министр примет решение о внесении поданной кандидатуры на завтрашнее заседание Кабинета Министров Украины", - сообщил он.

Глава МИД также уточнил, что решение о его назначение будет принято на заседании правительства, которое состоится в среду, 8 февраля.

"Я предложил эту кандидатуру по результатам проведенного по моей инициативе Консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года", - указал Аваков.

Министр рассказал, что выбрал будущего главного полицейского Украины из трех кандидатов, которые были ему предложены комиссией.

По словам глава правоохранительного ведомства, до своего назначения Князев работал главой Департамента уголовного розыска Нацполиции. Начинал же свою карьеру он из должности оперуполномоченного в городе Белая Церковь Киевской области. Кроме этого он возглавлял полицию в Закарпатской и Ровенской областях.

"Я надеюсь, что генерал полиции Князев, имея опыт работы "на земле", высокий личный авторитет, заряженность на реформы, отличный послужной список в уголовном розыске и настоящий боевой опыт – лучшая кандидатура для Главы Национальной полиции Украины", - подчеркнул Аваков.

Как сообщал MIGnews.com.ua, должность нового главы Национальной полиции Украины займет руководитель Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Сергей Князев.