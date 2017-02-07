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В МИД РФ отреагировали на желание Киева отобрать землю у посольства России
07.02.2017 20:01

В МИД РФ отреагировали на желание Киева отобрать землю у посольства России

Во вторник, 7 февраля, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что намерения Киева расторгнуть договор аренды с российским посольством на территории Украины будет трудно осуществить. Об этом сообщает ТАСС.

"Договор аренды участков — это серьезный документ, нужно посмотреть, насколько серьезна эта задумка", — отметил он.

Карасин также проговорил, что расторгнуть его "не так просто, даже несмотря на жгучее желание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 7 февраля, народные депутаты во время заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования достигли согласия расторжения договора аренды сразу для трех участков, предоставленных посольству Российской Федерации в Украине.

Эти земельные участки были предоставлены в 1998 году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. За одну гривну арендной платы в год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках или даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды.

Причина расторжения аренды - нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.

Теги материала: Россия, МИД РФ, Киевсовет, Украина, Карасин, договор, аренда, посольство
Новости СМИ2
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