В МИД РФ отреагировали на желание Киева отобрать землю у посольства России

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что намерения Киева расторгнуть договор аренды с российским посольством на территории Украины будет трудно осуществить. Об этом сообщает ТАСС.

"Договор аренды участков — это серьезный документ, нужно посмотреть, насколько серьезна эта задумка", — отметил он.

Карасин также проговорил, что расторгнуть его "не так просто, даже несмотря на жгучее желание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 7 февраля, народные депутаты во время заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования достигли согласия расторжения договора аренды сразу для трех участков, предоставленных посольству Российской Федерации в Украине.

Эти земельные участки были предоставлены в 1998 году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. За одну гривну арендной платы в год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках или даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды.

Причина расторжения аренды - нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.