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Власти аннексированного Крыма ликвидировали институт виноделия "Магарач"
07.02.2017 19:38

Власти аннексированного Крыма ликвидировали институт виноделия "Магарач"

Власти аннексированного Крыма ликвидировали Научно-исследовательский институт винограда и вина "Магарач", передав его имущество в "федеральную собственность". Об этом сообщает Крыминформ.

"Совет министров Республики Крым ликвидировал "Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина "Магарач" и передал в федеральную собственность его имущество и имущество государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма". Соответствующие распоряжения были приняты сегодня на выездном заседании крымского правительства в Белогорске", - говорится в сообщении.

Согласно документам так называемого правительства, решено "передать безвозмездно из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность товарно-материальные ценности, находящиеся на балансе ГБУ "Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина "Магарач" и ГБУ "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма".

Стоит отметить, что, весной 2014 подконтрольная России "Крымская самооборона" заняла государственные украинские винзаводы, среди которых "Массандра", "Новый мир" и "Магарач". Во главе предприятий оккупационные российские власти не только поставили своих руководителей, но и присвоили украинские торговые марки крымских вин.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, приморским районным судом Одессы в ходе заседания, которое состоялось 27 января нынешнего года, было принято решение заочно арестовать четыре плавучие буровые установки, работающие в аннексированном Крыму "Черноморнефтегаза". 

Суд арестовал буровые установки в рамках уголовного производства, которое правоохранительные органы Украины открыли 14 декабря 2015 года по факту "незаконного перемещения и завладения данными буровыми установками". Известно, что до 2014 года "Черноморнефтегаз" принадлежал украинскому "Нафтогазу", однако после присоединения Крыма к России предприятие было национализировано.

Теги материала: Крым, имущество, виноград, вино, завод, институт, собственность, аннексия, исследования, бюджет, Белогорск
Новости СМИ2
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