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Садовой: Мы вывозим наши отходы на сертифицированные полигоны по всей Украине
07.02.2017 18:37

Эксклюзив  Садовой: Мы вывозим наши отходы на сертифицированные полигоны по всей Украине  Видеорепортаж

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что мусор из Львова вывозится на полигоны, которые расположены по всей территории Украины. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

Мэр города отметил, что была проведена встреча, на которой присутствовали премьер министр Владимир Гройсман, вице-премьер министр, министр экологии. Во время переговоров им удалось обсудить множество вопросов, касающихся утилизации мусора во Львове.

"Относительно того нового участка, который был предложен. Там действительно есть много претензий. Но совместно мы решим этот вопрос для того, чтобы город был с полигоном для мусора", - проинформировал Садовой.

Также городской голова рассказал, что в этом году начнется строительство мусороперерабатывающего завода, который будет возводиться 1,5-2 года. Кроме этого будет проведена рекультивация существующего полигона.

"На сегодняшний день мы вывозим наши отходы на разные сертифицированные полигоны по всей Украине. Если не будет искусственных проблем и блокирования этого процесса, то будет все в порядке", - указал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в среду, 1 февраля, после изучения участка, выделенного в Яворивской районе Львовской области для нового полигона, сформированная мэрией Львова научно-экспертная группа пришла к выводу, что место "непригодно для строительства любых объектов обращения с отходами".

Согласно предварительному заключению, на этой территории есть опасность карстовых провалов, а в непосредственной близости с этим участком расположены крупный орнитологический заказник, санаторий и заповедник европейского значения. При этом расстояние до ближайшего водохранилища почти на 1 км меньше, чем предполагают стандарты.

Теги материала: Садовой, Львов, мусор, Владимир Гройсман, экология, полигон, отходы
Новости СМИ2
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