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Рада призвала мировое сообщество осудить эскалацию агрессии России на Донбассе
07.02.2017 18:24

Рада призвала мировое сообщество осудить эскалацию агрессии России на Донбассе

Во вторник, 7 февраля, Верховная Рада Украины обратилась к парламентам иностранных государств и международным организациям относительно осуждения эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За постановление (№6039) проголосовали 258 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

"Верховная Рада призывает парламенты иностранных государств и международные организации осудить Российскую Федерацию за нарушение режима прекращения огня, предусмотренного Минскими договоренностями, умышленное разрушение иррегулярными и регулярными вооруженными формированиями Российской Федерации города Авдеевка Донецкой области и варварские нападения на объекты, необходимые для выживания гражданского населения", - говорится в постановлении.

Также отмечается, что Верховная Рада призвала парламенты иностранных государств и международные организации осуществить все возможные меры, способствующие прекращению нападений иррегулярных и регулярных вооруженных формирований РФ на объекты, необходимые для выживания гражданского населения, и предотвращению гуманитарной катастрофы в Авдеевке.

В то же время народные депутаты призвали ОБСЕ способствовать соблюдению Россией режима прекращения огня на Донбассе, в частности в районе Авдеевки.

При этом украинский парламент также обратился к международным организациям, представителям гражданского общества, правозащитным организациям с призывом расследовать случаи серьезных нарушений международного гуманитарного права в ходе нынешней эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины, в частности возможного совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

Помимо этого, Верховная Рада поручила Генеральной прокуратуре Украины направить в Международный уголовный суд материалы и документы, которые свидетельствуют о нарушении международного гуманитарного права во время эскалации вооруженной агрессии РФ в рамках производства, которое осуществляется МУС в соответствии с постановлением от 04.02.2015 г. №145-VIII "О заявлении Верховной Рады Украины "О признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда о совершении преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которые привели к особо тяжким последствиям и массовому убийству украинских граждан".

Стоит также отметить, что первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко предложила председателю Верховной Рады Андрею Парубию поручить передачуэтого сообщения парламентам иностранных государств вместе с видео, подтверждающим обстрелы в Авдеевке, Министерству иностранных дел.

Как сообщал MIGnews.com.ua, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО обязательно должен быть вынесен на всеукраинский референдум. Также Парубий высказал убеждение, что необходимо предпринимать все необходимые меры, чтобы приблизить законодательство по вопросам безопасности и обороны Украины к стандартам НАТО.

Теги материала: Верховная Рада, законопроект, эскалация, Донбасс, Украина, Авдеевка, ОБСЕ, ГПУ, Геращенко, Андрей Парубий, депутаты, агрессия, Россия
Новости СМИ2
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