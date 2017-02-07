Рада призвала мировое сообщество осудить эскалацию агрессии России на Донбассе

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, Верховная Рада Украины обратилась к парламентам иностранных государств и международным организациям относительно осуждения эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За постановление (№6039) проголосовали 258 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

"Верховная Рада призывает парламенты иностранных государств и международные организации осудить Российскую Федерацию за нарушение режима прекращения огня, предусмотренного Минскими договоренностями, умышленное разрушение иррегулярными и регулярными вооруженными формированиями Российской Федерации города Авдеевка Донецкой области и варварские нападения на объекты, необходимые для выживания гражданского населения", - говорится в постановлении.

Также отмечается, что Верховная Рада призвала парламенты иностранных государств и международные организации осуществить все возможные меры, способствующие прекращению нападений иррегулярных и регулярных вооруженных формирований РФ на объекты, необходимые для выживания гражданского населения, и предотвращению гуманитарной катастрофы в Авдеевке.

В то же время народные депутаты призвали ОБСЕ способствовать соблюдению Россией режима прекращения огня на Донбассе, в частности в районе Авдеевки.

При этом украинский парламент также обратился к международным организациям, представителям гражданского общества, правозащитным организациям с призывом расследовать случаи серьезных нарушений международного гуманитарного права в ходе нынешней эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины, в частности возможного совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

Помимо этого, Верховная Рада поручила Генеральной прокуратуре Украины направить в Международный уголовный суд материалы и документы, которые свидетельствуют о нарушении международного гуманитарного права во время эскалации вооруженной агрессии РФ в рамках производства, которое осуществляется МУС в соответствии с постановлением от 04.02.2015 г. №145-VIII "О заявлении Верховной Рады Украины "О признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда о совершении преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которые привели к особо тяжким последствиям и массовому убийству украинских граждан".

Стоит также отметить, что первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко предложила председателю Верховной Рады Андрею Парубию поручить передачуэтого сообщения парламентам иностранных государств вместе с видео, подтверждающим обстрелы в Авдеевке, Министерству иностранных дел.