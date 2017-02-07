Пресс-конференцию посла Германии отменили из-за скандального заявления по Донбассу

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, посольство Германии в Украине отменило пресс-конференцию посла Эрнста Райхеля, которая должна была состояться сегодня вечером. Об этом сообщили в посольстве, передает Европейская правда.

Стоит отметить, что пресс-конференция посла была назначена перед началом торжественного приема по случаю 25-летия работы диппредставительства в Украине.

"Прием состоится, как и планировалось, однако пресс-конференции не будет", - пояснили в посольстве.

Как сообщал MIGnews.com.uа, во вторник, 7 февраля, Министерство иностранных дел вызвало посла Германии в Украине для предоставления объяснений относительно его высказываний.

Дело в том, что Эрнст Райхель в интервью изданию РБК-Украина заявил, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса можно провести выборы до вывода оттуда российских войск. В этот же день группа депутатов Верховной Рады Украины решила бойкотировать празднование 25-летия посольства Германии в Украине после скандального заявления посла Германии.