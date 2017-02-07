ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Аброськин: Я нужен в Донецкой области, а не на посту главы Нацполиции
07.02.2017 17:39

Эксклюзив  Аброськин: Я нужен в Донецкой области, а не на посту главы Нацполиции  Видеорепортаж

Во вторник, 7 февраля, начальник Генерального управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что на своем посту он нужнее, чем на месте главы Национальной полиции Украины. Такое убеждение он высказал в эфире телеканала NewsOne.

"Знаете, я чувствую себя здесь на месте. Я должен быть здесь. У меня есть желание зайти в Донецк и вписать свою фамилию в историю полиции Донецкой области", - сказал он.

Также Аброськин отметил, что он находится на своем месте и должен возглавлять полицию в столь непростом регионе, как Донецкая область.

"Мы должны заниматься не говорильней, а делом доказывать свои поступки. За прошлый год мы установили и задержали 600 человек, причастных к террористическим организациям. Только в этом месяце - 28. Когда мне начинают говорить, что я из Севастополя. Да, я из города Севастополя, это мой город, который я люблю, и настанет час, когда мы туда вернемся. Я никогда не скрывался в РФ за совершенные преступления. Я выехал из Крыма задолго до всех этих событий. С июня 2014 года нахожусь в Донецкой области. Я буду здесь находится до тех пор, пока мне позволит министр внутренних дел. Примут решение, что я здесь не нужен, значит не нужен. Я военный человек. Значит, будем отдыхать", - высказался глава полиции Донецкой области.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 7 февраля, начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что на текущий день активистам удалось прекратить блокирование железнодорожных путей в районе Бахмута. 

В то же время он отметил, что по факту блокирования транспортных магистралей открыто уголовное производство с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Теги материала: Национальная полиция, Украина, Донецкая область, Вячеслав Аброськин, должность
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [40] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Аброськин: Активисты прекратили блокаду железнодорожных путей у Бахмута
Важное
Аброськин: Активисты прекратили блокаду железнодорожных путей у Бахмута  Видеорепортаж
Аваков рассказал, когда озвучит имя нового главы Нацполиции
Важное
Эксклюзив  Аваков рассказал, когда озвучит имя нового главы Нацполиции
Должность главы Нацполиции займет Князев
Важное
Эксклюзив  Должность главы Нацполиции займет Князев
Осталось три кандидата на пост главы Нацполиции
Важное
Осталось три кандидата на пост главы Нацполиции  Фоторепортаж
ГПУ завела дело на начальника Николаевского морпорта
Важное
ГПУ завела дело на начальника Николаевского морпорта
Верховной Раде предложили уволить инициатора отмены празднования 9 мая
Важное
Верховной Раде предложили уволить инициатора отмены празднования 9 мая

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Штаб АТО: Боевики продолжили интенсивный обстрел Авдеевки, применяя танки, минометы и БТРы
Эксклюзив  Штаб АТО: Боевики продолжили интенсивный обстрел Авдеевки, применяя танки, минометы и БТРы  Видеорепортаж
07.02.2017
Садовой: Мы вывозим наши отходы на сертифицированные полигоны по всей Украине
Эксклюзив  Садовой: Мы вывозим наши отходы на сертифицированные полигоны по всей Украине  Видеорепортаж
07.02.2017
Аброськин: Я нужен в Донецкой области, а не на посту главы Нацполиции
Эксклюзив  Аброськин: Я нужен в Донецкой области, а не на посту главы Нацполиции  Видеорепортаж
07.02.2017
Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
07.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика