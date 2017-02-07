Аброськин: Я нужен в Донецкой области, а не на посту главы Нацполиции

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, начальник Генерального управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что на своем посту он нужнее, чем на месте главы Национальной полиции Украины. Такое убеждение он высказал в эфире телеканала NewsOne.

"Знаете, я чувствую себя здесь на месте. Я должен быть здесь. У меня есть желание зайти в Донецк и вписать свою фамилию в историю полиции Донецкой области", - сказал он.

Также Аброськин отметил, что он находится на своем месте и должен возглавлять полицию в столь непростом регионе, как Донецкая область.

"Мы должны заниматься не говорильней, а делом доказывать свои поступки. За прошлый год мы установили и задержали 600 человек, причастных к террористическим организациям. Только в этом месяце - 28. Когда мне начинают говорить, что я из Севастополя. Да, я из города Севастополя, это мой город, который я люблю, и настанет час, когда мы туда вернемся. Я никогда не скрывался в РФ за совершенные преступления. Я выехал из Крыма задолго до всех этих событий. С июня 2014 года нахожусь в Донецкой области. Я буду здесь находится до тех пор, пока мне позволит министр внутренних дел. Примут решение, что я здесь не нужен, значит не нужен. Я военный человек. Значит, будем отдыхать", - высказался глава полиции Донецкой области.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 7 февраля, начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что на текущий день активистам удалось прекратить блокирование железнодорожных путей в районе Бахмута.

В то же время он отметил, что по факту блокирования транспортных магистралей открыто уголовное производство с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.