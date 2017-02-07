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Гуд бай, Америка: власти США аннулировали визу Ляшко
07.02.2017 17:13

Гуд бай, Америка: власти США аннулировали визу Ляшко

Лидеру Радикальной партии Украины Олегу Ляшко аннулировали долгосрочную визу в США. Об этом сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

"Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом", - заявил Ляшко.

Он назвал данное решение "беспрецедентным" и связал его с требованием Радикальной партии к США выполнить свои обязанности перед Украиной согласно Будапештскому меморандуму.

"Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияла на решение отменить визу", - добавил депутат.

Также Лашко заявил, что в следующий раз посетит Америку только после того, как станет президентом Украины.

"Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы изберут меня своим президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым нужна работа и достойная жизнь", - подчеркнул нардеп.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Ляшко назвал имя депутата, который избил полицеского в АТО. Им оказался Владимир Парасюк. 

Теги материала: Олег Ляшко, виза, США, погашение
Новости СМИ2
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