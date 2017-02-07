Аброськин: Активисты прекратили блокаду железнодорожных путей у Бахмута

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Во вторник, 7 февраля, начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что на текущий день активистам удалось прекратить блокирование железнодорожных путей в районе Бахмута. Об этом он сказал на пресс-конференции в управлении Донецкой полиции, которая транслировалась на его странице в Facebook.

"В настоящее время пути разблокированы, и, насколько мне известно, поезда ходят. Информации от управления Донецкой железной дороги о блокировки в этом месте нет. Там есть пять человек, которые отдыхают в палатке", - рассказал Аброськин.

В то же время он отметил, что по факту блокирования транспортных магистралей открыто уголовное производство с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Стоит напомнить, что 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная. В результате было заблокировано движение 12 грузовых поездов с общим количеством 700 вагонов. Среди народных депутатов, которые участвуют в блокаде, - Семен Семенченко и Владимир Парасюк.

Как сообщал MIGnews.com.ua, должность нового главы Национальной полиции Украины займет руководитель Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Сергей Князев.