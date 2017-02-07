Аброськин: Активисты прекратили блокаду железнодорожных путей у Бахмута

Во вторник, 7 февраля, начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что на текущий день активистам удалось прекратить блокирование железнодорожных путей в районе Бахмута. Об этом он сказал на пресс-конференции в управлении Донецкой полиции, которая транслировалась на его странице в Facebook.
"В настоящее время пути разблокированы, и, насколько мне известно, поезда ходят. Информации от управления Донецкой железной дороги о блокировки в этом месте нет. Там есть пять человек, которые отдыхают в палатке", - рассказал Аброськин.
В то же время он отметил, что по факту блокирования транспортных магистралей открыто уголовное производство с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.
Стоит напомнить, что 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная. В результате было заблокировано движение 12 грузовых поездов с общим количеством 700 вагонов. Среди народных депутатов, которые участвуют в блокаде, - Семен Семенченко и Владимир Парасюк.
Как сообщал MIGnews.com.ua, должность нового главы Национальной полиции Украины займет руководитель Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Сергей Князев.
Согласно информации надежных источников, именно его кандидатуру в ближайшее время глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подаст на утверждение правительства. Стоит отметить, что среди всех финалистов конкурса Князев по рейтингу находился на третьем месте. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что имя нового главы Национальной полиции Украины станет известным уже в среду, 8 февраля.