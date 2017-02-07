Киевсовет намерен расторгнуть договор с посольством России об аренде земельных участков

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, народные депутаты во время заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования достигли согласия расторжения договора аренды сразу для трех участков, предоставленных посольству Российской Федерации в Украине, передает пресс-служба Киевсовета.

"Эти земельные участки были предоставлены в 1998 году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. За одну гривну арендной платы в год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках или даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды", - цитирует пресс-служба горсовета субъекта представления соответствующих решений, депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко.

Согласно информации речь идет о расторжении договоров аренды земельного участка площадью 0,197га на улице Спасской,14, земельного участка площадью 0,3634 га на улице Спасской,13-15 и на улице Боричев ток, 17, 19, 21 площадью 0,3771га в Подольском районе.

"Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды - нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров", - информируют в пресс-службе Киевсовета.

Отмечается, что проекты решений также должны будут рассмотреться на пленарном заседании Киевсовета.

"После того как земельные участки вернут в коммунальную собственность, депутаты будут ходатайствовать об обустройстве там скверов", - отмечают в пресс-службе Киевсовета.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 27 декабря, Верховная Рада Украины запустила тестовый проект информационного ресурса "Портал общественного обсуждения законопроектов".

На данный момент, для проверки программно-технологических возможностей портала для публичного обсуждения доступно два законопроекта: проект закона № 5144 "О лоббизме" и проект закона № 5144-1 "О лоббировании", по которым комитет Верховной Рады был определен главным по их обработке.