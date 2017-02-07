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МИД Украины вызвал на ковер немецкого посла Райхеля
07.02.2017 16:08

МИД Украины вызвал на ковер немецкого посла Райхеля

Во вторник, 7 февраля, Министерство иностранных дел вызвало посла Германии в Украине для предоставления объяснений относительно его высказываний, передает Интерфакс-Украина.  

Дело в том, что Эрнст Райхель  в интервью изданию РБК-Украина заявил, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса можно провести выборы до вывода оттуда российских войск.

В этот же день группа депутатов Верховной Рады Украины решила бойкотировать празднование 25-летия посольства Германии в Украине после скандального заявления посла Германии.

"От имени Комитета по иностранным делам и Комитета по вопросам европейской интеграции, а также от всего украинского парламента мы хотели бы выразить свое возмущение относительно заявления посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, который сказал, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск. Мы считаем, что такое заявление посла Германии в Украине идет вразрез с официальной политикой Германии, противоречит Минским договоренностям и, в частности потому, что Германия является активным участником нормандского формата", - заявила председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, накануне официальные представители федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт и МИД страны Мартин Шефер заявили, что даже не сомневаются в том, что Россия является первопричиной нынешней ситуации на Донбассе и ее продолжения.

Теги материала: Германия, МИД, Донбасс, посол, выборы
Новости СМИ2
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