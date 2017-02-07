МИД Украины вызвал на ковер немецкого посла Райхеля

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, Министерство иностранных дел вызвало посла Германии в Украине для предоставления объяснений относительно его высказываний, передает Интерфакс-Украина.

Дело в том, что Эрнст Райхель в интервью изданию РБК-Украина заявил, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса можно провести выборы до вывода оттуда российских войск.

В этот же день группа депутатов Верховной Рады Украины решила бойкотировать празднование 25-летия посольства Германии в Украине после скандального заявления посла Германии.

"От имени Комитета по иностранным делам и Комитета по вопросам европейской интеграции, а также от всего украинского парламента мы хотели бы выразить свое возмущение относительно заявления посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, который сказал, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск. Мы считаем, что такое заявление посла Германии в Украине идет вразрез с официальной политикой Германии, противоречит Минским договоренностям и, в частности потому, что Германия является активным участником нормандского формата", - заявила председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко.