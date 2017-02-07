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Рабинович: Безумные, сумасшедшие, зажравшиеся люди сидят в нашем парламенте
07.02.2017 15:45

Рабинович: Безумные, сумасшедшие, зажравшиеся люди сидят в нашем парламенте  Видеорепортаж

В повестке дня работы Верховной Рады нет ничего, что бы касалось конкретной жизни людей в нынешних условиях войны и экономического коллапса. Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович, комментируя в кулуарах парламента начало работы шестой сессии нынешнего созыва ВР.

"Ничего из того, что бы касалось конкретной жизни людей и их выживания в нынешних условиях войны и экономического коллапса, в повестке дня работы Верховной Рады нет. Есть экология, есть множество второстепенных вопросов, но ничего общего с тем, что сегодня катастрофически необходимо людям, нет. Зато наша Рада пять дней работает - неделю отдыхает, потом еще пять дней работает - еще неделю отдыхает. И это почему? Потому что мы - воюющая страна? На шесть месяцев - всего 11 рабочих недель, меньше двух в месяц", - возмутился Рабинович.

"У нас война в экономике, у нас война в магазинах, у нас война, когда получают платежки, - вот это и есть война на уничтожение собственного народа. И если бы мы хотели закончить эту войну - мы бы ее закончили быстро. Но, видимо, этой власти этого не нужно, поскольку зарабатывать будет не на чем", - констатировал парламентарий.

"Я, конечно, тысячу раз извиняюсь, может, меня и волнует вопрос взаимоотношений украинского и русского языка, но не до такой степени, как вопрос выживания людей, как вопрос тарифов, которые навязала эта власть гражданам. Но этих важных вопросов в повестке нет, зато есть истерия, поем песни - и ничего про народ и его благосостояние. А тем временем людям есть нечего! Безумные, сумасшедшие, зажравшиеся люди сидят в парламенте. Это вруны не ведают, где живут и им незнакомы проблемы тех, кто их привел в этот парламент", - констатировал депутат.

"Эти проходимцы два с половиной года языком строят страну, а на деле ничего не делают… Есть единственная оценка правления власти: если при власти вам жить стало лучше - эта власть хорошая. Если в результате правления какой-то власти вам жить стало хуже - эта власть плохая. А если в результате правления какой-то власти жить стало невозможно, то эта власть - полное, простите, дерьмо! Остальное все - от лукавого! Ведь от песен и плясок цены в магазинах не упадут, да и цифры в платежках меньше не станут!" - заявил Рабинович.

При этом народный депутат подчеркнул, что кто бы что ни говорил, но коалиции в Верховной Раде Украины нет. "Коалиция, о которой нам говорят, - это вранье. Ни голосов, ни фракций, ни депутатов", - подчеркнул политик.

"Я ожидал, что хотя бы сегодня, после каникул, народные депутаты в зале будут в первую очередь рассматривать вопросы платежек, тарифов, экономики - этого фронта, где власть уничтожает свой народ. Однако они рассматривают "мовний" закон, законы экологии. Но история - наука умная, как и люди, которые уже поняли, кто находится во власти. И рано или поздно эта Рада уйдет. Потому что она - Рада не украинская, она работает на уничтожение собственного народа", - заявил Рабинович.

"Нам нужно открыть глаза и увидеть правду: на войне наживаются паразиты, но эти паразиты нам не дают остановить войну. Потому что только войной можно прикрыть убийство экономики, уничтожение медицины, вот те платежки, которые каждый раз получают люди. И парламент доказал - это не власть, а стадо баранов, которое не принимает ни одного нужного людям закона, - вместо этого, зато, полно выходных дней и много песен", - резюмировал Рабинович.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Рабинович неоднократно заявлял о том, что "мы не должны зависеть от настроения или отношения к нам того или иного президента в мире, мы не должны зависеть от России, Европы или Америки, а только от благосостояния собственных людей".

Теги материала: Вадим Рабинович, Верховная Рада, видео
Новости СМИ2
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