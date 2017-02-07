Путин переговорил с Меркель по телефону: обсудили эскалацию конфликта на Донбассе

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом информирует пресс-служба главы Кремля на официальном сайте.

Согласно сообщению, стороны обсудили обострение ситуации на Донбассе и дальнейшие шаги по ее урегулированию.

"Обсуждалась обстановка на юго-востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны. Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса", - подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Также в сообщении информируется, что Путин обвинил украинских силовиков в желании изменить ситуацию на линии соприкосновения "в свою пользу" военным путем. Также российский президент обвинил официальный Киев в стремлении "сорвать реализацию Минских соглашений", а также использовать "нормандский формат для прикрытия своих деструктивных шагов".

Стоит отметить, что по данным пресс-службы, Меркель и Путин договорились наращивать дипломатические усилия в целях урегулирования ситуации на востоке Украины.

"Условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в нормандском формате, а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне", - заверили у Путина.