ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Путин переговорил с Меркель по телефону: обсудили эскалацию конфликта на Донбассе
07.02.2017 15:25

Путин переговорил с Меркель по телефону: обсудили эскалацию конфликта на Донбассе

Во вторник, 7 февраля, состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом информирует пресс-служба главы Кремля на официальном сайте.

Согласно сообщению, стороны обсудили обострение ситуации на Донбассе и дальнейшие шаги по ее урегулированию.

"Обсуждалась обстановка на юго-востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны. Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса", - подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Также в сообщении информируется, что Путин обвинил украинских силовиков в желании изменить ситуацию на линии соприкосновения "в свою пользу" военным путем. Также российский президент обвинил официальный Киев в стремлении "сорвать реализацию Минских соглашений", а также использовать "нормандский формат для прикрытия своих деструктивных шагов".

Стоит отметить, что по данным пресс-службы, Меркель и Путин договорились наращивать дипломатические усилия в целях урегулирования ситуации на востоке Украины.

"Условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в нормандском формате, а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне", - заверили у Путина.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель обсуждался вопрос привлечения США к нормандскому переговорному процессу по урегулированию ситуации на Донбассе. 

Теги материала: Владимир Путин, Ангела Меркель, Донбасс, переговоры
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Воздушно-космические силы РФ переведены в высшую степень боевой готовности
Важное
Воздушно-космические силы РФ переведены в высшую степень боевой готовности
Украина и Азербайджан запретят ввоз товаров из "ДНР" и Нагорного Карабаха
Важное
Украина и Азербайджан запретят ввоз товаров из "ДНР" и Нагорного Карабаха
Немецкий банк выделит Украине на €5,5 млн больше ожидаемого
Важное
Немецкий банк выделит Украине на €5,5 млн больше ожидаемого
Трамп не уверен, что Россия контролирует "ДНР/ЛНР"
Важное
Трамп не уверен, что Россия контролирует "ДНР/ЛНР"
Могерини: ЕС продолжит поддержку Украины из-за обострения конфликта на Донбассе
Важное
Могерини: ЕС продолжит поддержку Украины из-за обострения конфликта на Донбассе
В Минсоцполитики назвали количество вынужденных переселенцев в Украине
Важное
В Минсоцполитики назвали количество вынужденных переселенцев в Украине

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
07.02.2017
Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности
Эксклюзив  Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности  Видеорепортаж
07.02.2017
Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
Эксклюзив  Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
06.02.2017
Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
Эксклюзив  Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
06.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика