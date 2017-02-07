ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Дела янтарные: Депутаты провалили закон о добыче и реализации "солнечного камня"
07.02.2017 14:48

Дела янтарные: Депутаты провалили закон о добыче и реализации "солнечного камня"

Во вторник, 7 февраля, народные депутаты не поддержали законопроект №1351-1 "Об особенностях добычи янтаря-сырца на месторождениях, и проявлениях, не имеющих промышленного значения".

Об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины на официальной странице в Twitter.

Так, за данный проект закона свои голоса отдали лишь 158 парламентариев. При этом за направление его на повторное чтение было целых три попытки голосования, во время которых проголосовали 221, 215 и 220 нардепов соответственно, при минимально необходимых 226. 

"Решение не принято. Проект закона ... отклонен", - прокомментировал результаты голосования спикер парламента Андрей Парубий. 

Стоит отметить, что данный документ был направлен на создание благоприятных условий для развития в Украине отрасли экономики, связанной с добычей, реализацией и обработкой янтаря, привлечение в эту отрасль инвестиций и внедрение новейших технологий, а также на повышение уровня жизни населения в регионе добычи янтаря. Также законопроект должен был положить конец незаконной добыче янтаря, обеспечить охрану окружающей среды при добыче "солнечного" камня и рекультивацию нарушенных земель. 

Напомним, в апреле 2015 года нардепы со второй попытки поддержали в первом чтении законопроект №1351-1 "Об особенностях добычи янтаря-сырца на месторождениях и проявлениях, не имеющих промышленного значения". 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 2 февраля, в Олевске Житомирской области сотрудники правоохранительных органов провели ряд обысков, в результате которых было изъято около 500 кг незаконно добытого янтаря

Теги материала: янтарь, голосование, добыча, Верховная Рада, Андрей Парубий, депутаты
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Парубий пообещал в ближайшее время обновить состав ЦИК
Важное
Парубий пообещал в ближайшее время обновить состав ЦИК
Парубий считает необходимым референдум касательно членства Украины в НАТО
Важное
Парубий считает необходимым референдум касательно членства Украины в НАТО
Верховная Рада 07.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
Важное
Верховная Рада 07.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности
Важное
Эксклюзив  Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности  Видеорепортаж
Рабинович: Украина не должна зависеть от настроения Трампа или Путина
Важное
Рабинович: Украина не должна зависеть от настроения Трампа или Путина
Рабинович призвал депутатов блокировать Раду, чтобы остановить "тарифный геноцид"
Важное
Эксклюзив  Рабинович призвал депутатов блокировать Раду, чтобы остановить "тарифный геноцид"  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
07.02.2017
Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности
Эксклюзив  Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности  Видеорепортаж
07.02.2017
Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
Эксклюзив  Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
06.02.2017
Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
Эксклюзив  Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
06.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика