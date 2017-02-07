Дела янтарные: Депутаты провалили закон о добыче и реализации "солнечного камня"

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, народные депутаты не поддержали законопроект №1351-1 "Об особенностях добычи янтаря-сырца на месторождениях, и проявлениях, не имеющих промышленного значения".

Об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины на официальной странице в Twitter .

Так, за данный проект закона свои голоса отдали лишь 158 парламентариев. При этом за направление его на повторное чтение было целых три попытки голосования, во время которых проголосовали 221, 215 и 220 нардепов соответственно, при минимально необходимых 226.

"Решение не принято. Проект закона ... отклонен", - прокомментировал результаты голосования спикер парламента Андрей Парубий.

Стоит отметить, что данный документ был направлен на создание благоприятных условий для развития в Украине отрасли экономики, связанной с добычей, реализацией и обработкой янтаря, привлечение в эту отрасль инвестиций и внедрение новейших технологий, а также на повышение уровня жизни населения в регионе добычи янтаря. Также законопроект должен был положить конец незаконной добыче янтаря, обеспечить охрану окружающей среды при добыче "солнечного" камня и рекультивацию нарушенных земель.

Напомним, в апреле 2015 года нардепы со второй попытки поддержали в первом чтении законопроект №1351-1 "Об особенностях добычи янтаря-сырца на месторождениях и проявлениях, не имеющих промышленного значения".