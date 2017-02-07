Официально: Савченко и РУНА прекращают сотрудничество

Общественная платформа РУНА (Революция украинского народа) и народный депутат Украины Надежда Савченко разрывают сотрудничество. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальной странице платформы в Facebook.
"По причине разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы, общественная платформа РУНА и Надежда Савченко прекращают активное сотрудничество", - говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечается, что платформа начала свою деятельность еще в 2015 году. И после ухода Савченко не намерена прекращать свое существование.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 27 декабря, народный депутат Надежда Савченко представила во Львове собственную общественную платформу РУНА.