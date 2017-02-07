Парубий пообещал в ближайшее время обновить состав ЦИК

MIGnews.com.ua

Центральную избирательную комиссию нужно в ближайшее время обновить. Такое заявление сделал спикер украинского парламента Андрей Парубий во время его заседания.

"Я убежден, что нам необходимо в ближайшее время обновить состав ЦИК. Я верю, что в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим и решим", - отметил председатель Рады.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время украинцы критически не доверяют парламенту, и причин тому две - низкая явка парламентариев на заседание и их политическая вражда, которая ведет к дестабилизации Верховной Рады.

В этом контексте Парубий выразил надежду, что на этой сессии депутаты покажут высокий уровень ответственности.