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Парубий считает необходимым референдум касательно членства Украины в НАТО
07.02.2017 11:48

Парубий считает необходимым референдум касательно членства Украины в НАТО

Вопрос вступления Украины в НАТО обязательно должен быть вынесен на всеукраинский референдум.

Такое заявление сделала спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания парламента во вторник, 7 февраля.

"Я поддерживаю инициативу относительно референдума о вступлении в НАТО", - подчеркнул спикер парламента. 

Также Парубий высказал убеждение, что необходимо предпринимать все необходимые меры, чтобы приблизить законодательство по вопросам безопасности и обороны Украины к стандартам НАТО.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО.

Напомним, во вторник, 24 января, в Украину прибыла делегация Североатлантического альянса в рамках реализации заданий участия нашей страны в процессе планирования и оценки сил.

Теги материала: НАТО, референдум, Андрей Парубий, Верховная Рада, членство
Новости СМИ2
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