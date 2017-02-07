Парубий считает необходимым референдум касательно членства Украины в НАТО

Вопрос вступления Украины в НАТО обязательно должен быть вынесен на всеукраинский референдум.
Такое заявление сделала спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания парламента во вторник, 7 февраля.
"Я поддерживаю инициативу относительно референдума о вступлении в НАТО", - подчеркнул спикер парламента.
Также Парубий высказал убеждение, что необходимо предпринимать все необходимые меры, чтобы приблизить законодательство по вопросам безопасности и обороны Украины к стандартам НАТО.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО.
Напомним, во вторник, 24 января, в Украину прибыла делегация Североатлантического альянса в рамках реализации заданий участия нашей страны в процессе планирования и оценки сил.