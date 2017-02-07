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Воздушно-космические силы РФ переведены в высшую степень боевой готовности
07.02.2017 11:30

Воздушно-космические силы РФ переведены в высшую степень боевой готовности

Во вторник, 7 февраля, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что президент РФ Владимир Путин приказал привести в высшую степень боевой готовности воздушно-космические силы страны, передает УНИАН.

"Сегодня в соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка воздушно-космических сил. При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии", - сказал Шойгу.

Российский министр добавил, что во всех воинских частях и подразделениях будут проведены тактические учения и контрольные занятия.

Также Шойгу отдал приказ строго придерживаться требований по безопасности, хранения оружия и боеприпасов, чтобы избежать возможности нанесения ущерба государственной собственности и не допустить негативного воздействия на окружающую среду.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин озвучил несколько причин обострения конфликта в восточной части Украины. В частности, он заявил, что Украина преследует корыстные цели. 

Теги материала: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, российские военные
Новости СМИ2
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