Воздушно-космические силы РФ переведены в высшую степень боевой готовности

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что президент РФ Владимир Путин приказал привести в высшую степень боевой готовности воздушно-космические силы страны, передает УНИАН .

"Сегодня в соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка воздушно-космических сил. При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии", - сказал Шойгу.

Российский министр добавил, что во всех воинских частях и подразделениях будут проведены тактические учения и контрольные занятия.

Также Шойгу отдал приказ строго придерживаться требований по безопасности, хранения оружия и боеприпасов, чтобы избежать возможности нанесения ущерба государственной собственности и не допустить негативного воздействия на окружающую среду.