Верховная Рада 07.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

Во вторник, 7 февраля, открылась шестая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва.
В сессионном зале зарегистрировались 365 народных депутатов, также присутствует премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства. Сегодня депутаты должны утвердить повестку дня очередной сессии парламента.
Также народные избранники должны сегодня рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки детей, проживающих в зоне АТО, и во втором чтении законопроект о добыче и реализации янтаря.
Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает, что парламентарии не поддержат закон о снятии депутатской неприкосновенности во втором чтении.