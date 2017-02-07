Верховная Рада 07.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, открылась шестая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва.

В сессионном зале зарегистрировались 365 народных депутатов, также присутствует премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства. Сегодня депутаты должны утвердить повестку дня очередной сессии парламента.

Также народные избранники должны сегодня рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки детей, проживающих в зоне АТО, и во втором чтении законопроект о добыче и реализации янтаря.