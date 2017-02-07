Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение

MIGnews.com.ua

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что отказ украинских властей вводить военное положение в стране является свидетельством нежелания признать российскую агрессию открытой войной. Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne .

"То, что военное положение не было введено в Украине все эти годы говорит о том, что идет поддержка недопустимого тезиса о гражданской войне в Украине", - заявила Тимошенко.

При этом она подчеркнула, что в режиме военного положения оборона страны функционирует намного лучше, и средств на нее выделяется также больше.

"Что видят снаружи? Санкции Украина реально не применяет. Коррупция на войне и оборонном бюджете просто колоссальная. Происходит торговля с оккупированными территориями. Не вводится военное положение, а это означает, что войны нет. Война называется не войной, а антитеррористической операцией. Это означает, что это террористы, а не регулярные войска Российской Федерации. И практически дается возможность во всем спекулировать, что в Украине нет войны с внешним агрессором", - отметила Тимошенко.

Вместе с тем политик отметила, что в настоящее время в мире начался особый вид спецоперации, целью которой является донесение до ведома новых мировых политиков один тезис - в Украине идет война, а не гражданское противостояние.