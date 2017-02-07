Раненному Пашинским Химикусу предоставили статус потерпевшего

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Адвокат Вячеслава Химикуса Марина Паринова сообщила, что Печерский райсуд Киева признал Вячеслава Химикуса, в которого 31 декабря 2016 года стрелял нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский, потерпевшим. Об этом адвокат пострадавшего написала на персональной странице в Facebook.

"Мы получили полный текст определения, принятого Печерским районным судом 1 февраля. Суд констатировал, что Вячеслав Химикус имеет статус потерпевшего. Это и стало основанием для удовлетворения нашей жалобы относительно ознакомления с материалами досудебного расследования", – заявила сторона защиты.

При этом адвокат добавила, что прокуратура Киевской области не сходится во мнении с судом и не желают признавать, что житель Киевской области, который получил ранение, является потерпевшим.

"Тем не менее прокуратура Киевской области продолжает существовать в параллельной реальности, где Вячеслав Химикус прикованный к постели с огнестрельным переломом бедренной кости не является потерпевшим", – добавила она.