Украина и Азербайджан запретят ввоз товаров из "ДНР" и Нагорного Карабаха

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко сообщил, что во время визита президента Украины Петра Порошенко в Баку был заключен договор с правительством Азербайджана о бойкотировании товаров из неподконтрольной части Донбасса и Нагорного Карабаха, передает Интерфакс.

Президенты обеих стран передали соответствующие поручения главам таможенных служб.

"Главы таможенных структур встретились и выработали механизм, согласно которому товары с этих территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральным властями - Киевом и Баку", - сказал Мищенко.

Он пояснил, что, например, если шампанское промаркировано: Украина, Артемовский завод (Донбасс), значит все нормально. "А если какая-то "Новороссия" или еще что-то в этом духе, то естественно Азербайджан не будет их принимать. Подобный подход применяется и к товарам из Нагорного Карабаха", - отметил посол.

Мищенко добавил, что новые правила вступили в силу с того момента, как президенты передали поручения таможенным службам.