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Украина и Азербайджан запретят ввоз товаров из "ДНР" и Нагорного Карабаха
07.02.2017 09:32

Украина и Азербайджан запретят ввоз товаров из "ДНР" и Нагорного Карабаха

Во вторник, 7 февраля,  посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко сообщил, что во время визита президента Украины Петра Порошенко в Баку был заключен договор с правительством Азербайджана о бойкотировании товаров из неподконтрольной части Донбасса и Нагорного Карабаха, передает Интерфакс.

Президенты обеих стран передали соответствующие поручения главам таможенных служб.

"Главы таможенных структур встретились и выработали механизм, согласно которому товары с этих территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральным властями - Киевом и Баку", - сказал Мищенко.

Он пояснил, что, например, если шампанское промаркировано: Украина, Артемовский завод (Донбасс), значит все нормально. "А если какая-то "Новороссия" или еще что-то в этом духе, то естественно Азербайджан не будет их принимать. Подобный подход применяется и к товарам из Нагорного Карабаха", - отметил посол.

Мищенко добавил, что новые правила вступили в силу с того момента, как президенты передали поручения таможенным службам.

Как сообщал MIGnews.com.ua,  народный депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Лапин рассказал о незаконной торговле, которую ведет Украина с оккупированными территориями и пообещал принести в Верховную Раду бутылку шампанского, с акцизной маркой "ДНР".

Теги материала: Донбасс, Нагорный Карабах, ДНР, Азербайджан
Новости СМИ2
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