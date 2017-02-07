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Немецкий банк выделит Украине на €5,5 млн больше ожидаемого
07.02.2017 09:12

Немецкий банк выделит Украине на €5,5 млн больше ожидаемого

Во вторник, 7 февраля, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил о намерении государственного банка KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитное учреждение для восстановления) выделить для помощи украинским переселенцам €25,5 миллионов. Об этом замминистра написал на персональной странице в Facebook.

Тука сообщил, что 6 февраля начался визит делегации KfW, которая занимается реализацией проекта предоставления гранта на решение вопроса обеспечения жильем переселенцев.

"Работа началась с презентации немецкой стороной двух направлений: предоставление льготных кредитов и строительство социального жилья. Нашему удивлению не было предела, когда мы увидели цифры средств, запланированных для привлечения – €25,5 млн, вместо запланированных €20 млн!", - написал Тука.

Со слов политика, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц не просило у немецкого банка увеличение суммы гранта.

По словам замминистра Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц не просило и не ожидало увеличения суммы гранта в одностороннем порядке. KfW приняли такое решение в одностороннем порядке.

Такой шаг от европейских партнеров Тука расценил как свидетельство высокого доверия и высокой оценке работы министерств в Украине.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по состоянию на понедельник, 6 февраля, Министерство социальной политики Украины уже поставило на учет 1 миллион 640 тысяч 335 вынужденных переселенцев.

Теги материала: переселенец, финансовая помощь, Донбасс, Георгий Тука
Новости СМИ2
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