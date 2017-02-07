ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности
07.02.2017 08:50

Эксклюзив  Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности  Видеорепортаж

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко объяснил почему возникают сложности с вынесением на голосование в парламенте Закона о снятии депутатской неприкосновенности во втором чтении. По мнению депутата, для его принятия не наберется необходимое количество голосов, передает NewsOne.

"Сколько голов мы получили за снятие неприкосновенности с одного Новинского (депутата от Оппозиционного блока, Вадима Новинского, - ред.)? 227? С одного Новинского. Теперь скажите мне, есть ли 300 голосов для того, чтобы снять неприкосновенность "с себя любимого"? То Новинский, то ты не с себя снимаешь. И даже на это нашлось всего 227 депутатов, а нам необходимо 300, которые проголосуют уже не по Новинскому, а по себе лично, что с себя снимают. После голосования по Новинскому этих 300 голосов нет. Чтобы не завалить этот вопрос - его не выносят", - подчеркнул Гончаренко.

Нардеп добавил, что вопрос о снятии депутатской неприкосновенности все равно нужно вынести на голосование, чтобы каждый парламентарий смог продемонстрировать свое отношение к этому вопросу, так как "на словах все утверждают, что мне не нужна эта неприкосновенность, я хочу жить как люди. Но доходит дело до голосования и мнение сразу меняется".

Как сообщал MIGnews.com.ua, 8 декабря 2016 года, с народного депутата от фракции "Оппозиционный" блок Вадима Новинского сняли депутатскую неприкосновенность, тем самым предоставив возможность привлечь его к уголовной ответственности.

Теги материала: Гончаренко, Новинский, депутатская неприкосновенность, закон, Верховная Рада
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Верховная Рада 07.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
Важное
Верховная Рада 07.02.17. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
Трамп ослабил надзор за деятельностью банков США
Важное
Трамп ослабил надзор за деятельностью банков США
Рабинович: Украина не должна зависеть от настроения Трампа или Путина
Важное
Рабинович: Украина не должна зависеть от настроения Трампа или Путина
Рабинович призвал депутатов блокировать Раду, чтобы остановить "тарифный геноцид"
Важное
Эксклюзив  Рабинович призвал депутатов блокировать Раду, чтобы остановить "тарифный геноцид"  Видеорепортаж
Верховной Раде предложили уволить инициатора отмены празднования 9 мая
Важное
Верховной Раде предложили уволить инициатора отмены празднования 9 мая
Охендовский: Ощущения скорых парламентских выборов у меня нет
Важное
Охендовский: Ощущения скорых парламентских выборов у меня нет

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
07.02.2017
Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности
Эксклюзив  Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности  Видеорепортаж
07.02.2017
Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
Эксклюзив  Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
06.02.2017
Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
Эксклюзив  Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
06.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика