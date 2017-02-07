Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности

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Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко объяснил почему возникают сложности с вынесением на голосование в парламенте Закона о снятии депутатской неприкосновенности во втором чтении. По мнению депутата, для его принятия не наберется необходимое количество голосов, передает NewsOne .

"Сколько голов мы получили за снятие неприкосновенности с одного Новинского (депутата от Оппозиционного блока, Вадима Новинского, - ред.)? 227? С одного Новинского. Теперь скажите мне, есть ли 300 голосов для того, чтобы снять неприкосновенность "с себя любимого"? То Новинский, то ты не с себя снимаешь. И даже на это нашлось всего 227 депутатов, а нам необходимо 300, которые проголосуют уже не по Новинскому, а по себе лично, что с себя снимают. После голосования по Новинскому этих 300 голосов нет. Чтобы не завалить этот вопрос - его не выносят", - подчеркнул Гончаренко.

Нардеп добавил, что вопрос о снятии депутатской неприкосновенности все равно нужно вынести на голосование, чтобы каждый парламентарий смог продемонстрировать свое отношение к этому вопросу, так как "на словах все утверждают, что мне не нужна эта неприкосновенность, я хочу жить как люди. Но доходит дело до голосования и мнение сразу меняется".