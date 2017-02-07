Палата представителей призывает Трампа предоставить Украине оружие

MIGnews.com.ua

Глава Комитета по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США Мак Торнберри надеется, что администрация Дональда Трампа решить предоставить Украине летальное оборонительное оружие, пишет Укринформ .

По словам американского политика, отказ администрации Барака Обамы дать Украине оружие был невероятным разочарованием.

"Надеюсь, что новая администрация сделает это", - отметил Торнберри.

При этом он подчеркнул, что этот вопрос пользуется двухпартийной поддержкой законодателей в обеих палатах Конгресса США.