ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Палата представителей призывает Трампа предоставить Украине оружие
07.02.2017 08:28

Палата представителей призывает Трампа предоставить Украине оружие

Глава Комитета по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США Мак Торнберри надеется, что администрация Дональда Трампа решить предоставить Украине летальное оборонительное оружие, пишет Укринформ.

По словам американского политика, отказ администрации Барака Обамы дать Украине оружие был невероятным разочарованием.

"Надеюсь, что новая администрация сделает это", - отметил Торнберри.

При этом он подчеркнул, что этот вопрос пользуется двухпартийной поддержкой законодателей в обеих палатах Конгресса США.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разрешить поставки летального оружия в Украину для защиты от наступательных действий на востоке страны. 

Теги материала: Дональд Трамп, США, Украина, оружие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [15] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Раненному Пашинским Химикусу предоставили статус потерпевшего
Важное
Раненному Пашинским Химикусу предоставили статус потерпевшего  Фоторепортаж
Трамп не уверен, что Россия контролирует "ДНР/ЛНР"
Важное
Трамп не уверен, что Россия контролирует "ДНР/ЛНР"
Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
Важное
Эксклюзив  Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
У Минобороны появились видеодоказательства нарушения боевиками Минских договоренностей
Важное
У Минобороны появились видеодоказательства нарушения боевиками Минских договоренностей  Видеорепортаж
Тимошенко назвала заказчика "туалетного пиара" против самой себя
Важное
Тимошенко назвала заказчика "туалетного пиара" против самой себя
Данилюк пригрозил увольнением главе ГФС Насирову
Важное
Данилюк пригрозил увольнением главе ГФС Насирову

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
07.02.2017
Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности
Эксклюзив  Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности  Видеорепортаж
07.02.2017
Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
Эксклюзив  Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
06.02.2017
Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
Эксклюзив  Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
06.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика